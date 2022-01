O internacional uruguaio Giorgian de Arrascaeta acertou a renovação de contrato com o Flamengo.

O emblema orientado por Paulo Sousa anunciou esta terça-feira a extensão do vínculo até 2026.

Arrascaeta, de 27 anos, parte para a quarta temporada no Mengão, com 137 jogos, 39 golos e 46 assistências no currículo.

O médio ofensivo iniciou a carreira no Defensor Sporting, antes de se transferir para o Cruzeiro, em 2015.