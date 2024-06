Considerado por muitos como um dos melhores defesas italianos da história, Giorgio Chiellini travou duras batalhas durante a carreira com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O antigo central, que terminou a carreira nos Los Angeles FC, recordou os anos que viveu com Ronaldo na Juve e ainda os jogos contra Messi.

«Joguei com o Cristiano e achei incrível, e tenho a certeza de que quem jogou com o Messi diz o mesmo. Para mim eles tinham o mesmo nível, escreveram páginas lendárias e alimentaram o seu crescimento com o seu desafio constante, recorde atrás de recorde. Lembro-me do meu primeiro [troféu] Gamper, com Messi, em 2005. Capello colocou-me no meio-campo num 4-4-2, com Pessotto a marcar o Leo e o Cannavaro a dobrar. No final da primeira parte ficámos em choque com o que aquele rapaz estava a fazer. O Cristiano é o jogador que marcou mais golos à minha Juve e não era algo fácil. O argentino nunca marcou contra mim, enquanto o CR7 fê-lo de todas as formas possíveis», lembrou Chiellini, em entrevista ao diário espanhol AS.

Campeão no Euro 2020, o italiano colocou a seleção portuguesa como uma das favoritas a vencer a edição deste ano e até sublinhou a campanha de 2016.

«França, Inglaterra e Portugal são os favoritos, os outros estão atrás, mas atenção: quando vencemos também não éramos os melhores. É tudo uma questão de estar pronto durante três semanas, talvez menos. Portugal, em 2016, venceu após uma fase de grupos medíocre. Se tudo der certo, podes chegar ao troféu», vincou.