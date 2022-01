O Villarreal anunciou a contratação por empréstimo, até ao final da temporada, de Giovani Lo Celso.

O internacional argentino chega cedido pelo Tottenham, mas só se vai juntar ao novo clube depois dos compromissos com a seleção, no início de fevereiro.

Trata-se também do regresso do médio a Espanha, onde alinhou em 2018/19, por empréstimo do PSG. Formado no Rosario Central, o futebolista de 25 anos chegou ao emblema parisiense na temporada 2016/17. Estava nos spurs desde 2019 e conta com 19 jogos já na presente temporada.