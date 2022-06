Girona e Tenerife empataram este sábado sem golos, na primeira mão do play-off de promoção ao primeiro escalão espanhol, disputado na Catalunha.

A segunda mão está agendada para 19 de junho, no terreno do Tenerife, que terminou no quinto posto da II Liga espanhola. Já o Girona, ficou na sexta posição.

Em caso de empate, mesmo no prolongamento do segundo jogo, o Tenerife vai subir à primeira divisão, pelo melhor desempenho na fase regular.