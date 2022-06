Depois do nulo na primeira mão, o Girona venceu no terreno do Tenerife este domingo (3-1), em jogo da final do play-off de promoção e garantiu a subida à liga espanhola.

O primeiro golo da partida surgiu na conversão de uma grande penalidade, por Stuani (42 m). Carlos Ruiz empatou para os anfitriões aos 59 minutos, mas um auto-golo de Jose Leon viria a colocar os catalães novamente na frente (68m). Já aos 80 minutos, na sequência de um livre, Arnau Martínez empurrou para fixar o resultado final.

A promoção do Girona é uma má notícia para o Sporting de Braga. Tal como o Maisfutebol tinha adiantado aquando da transferência de Mario González para o Tenerife, caso o avançado espanhol cumprisse metade dos jogos e o a equipa das Canárias alcançasse a promoção, a cláusula de compra de 50% do passe tornar-se-ia obrigatória e o os minhotos iriam encaixar 2,5 milhões de euros.

Ora, o atacante alinhou em 16 dos 19 jogos possíveis, mas falhou a subida. Desta forma, o Sp. Braga só poderá consumar a transferência do jogador se o clube espanhol tiver intenção de avançar para a compra.