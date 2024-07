Donny van de Beek deixou o Manchester United e foi oficializado, esta quinta-feira, como reforço do Girona.

O médio internacional neerlandês custou quase 39 milhões de euros aos «red devils» em 2020, depois de várias épocas de sucesso na equipa principal do Ajax. Contudo, teve dificuldades em assumir um lugar em Old Trafford e até seguiu por empréstimo para o Everton e Eintracht Frankfurt. No total, marcou dois golos e anotou outras tantas assistências em 62 jogos pela equipa de Manchester.

Aos 27 anos, van de Beek junta-se ao Girona com um contrato válido até 2028.

Os catalães foram a grande sensação do campeonato espanhol na época transata e garantiram uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.