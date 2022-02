O sensacional Glasgow Rangers confirmou esta quinta-feira a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa com um empate frente aos alemães do Borussia Dortmund (2-2), com um «bis» de James Tavernier, fazendo valer o surpreendente triunfo da primeira mão na Alemanha (4-2).

A equipa escocesa partiu para este jogo com uma vantagem de dois golos e acabou por ampliá-la, aos 22 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Tavernier. O Borussia Dortmund reagiu em força e acabou por virar o resultado antes do intervalo. Bellingham, servido por Malen, empatou o jogo aos 31 minutos, depois foi ao contrário, com o inglês a fazer a assistência para o holandês virar o resultado, aos 42.

O Dortmund chegava ao intervalo a apenas um golo de empatar a eliminatória, arriscou um pouco mais no ataque e acabou por permitir o empate dos escoceses, outra vez pelos pés de Tavernier, a passe de Ughlumba.

Os escoceses recuperam, assim, a vantagem de dois golos e geriram-na até ao fim, acabando por garantir a presença no sorteio dos oitavos de final da Liga Europa que vai realizar-se já esta sexta-feira.