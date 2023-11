Cristiano Ronaldo lidera a votação para o prémio de futebolista do ano dos Globe Soccer Awards, cuja cerimónia vai decorrer no Dubai a 19 de janeiro de 2024.

O internacional português é, por esta altura, o jogador mais votado, com 29,1% das preferências. Erling Haaland, com 15%, surge atrás do avançado do Al Nassr, enquanto Mo Salah completa o pódio (14%). Lionel Messi segue com 13,6%.

Quanto aos outros portugueses na corrida ao prémio, Bernardo Silva reúne 2,7% das preferências e Rúben Dias fica-se pelos 1,3%. Bernardo concorre também ao prémio de melhor médio e é, por agora, o sexto futebolista mais votado.

Já Ronaldo, refira-se, também lidera a corrida à distinção de jogador favorito dos adeptos.

Quanto aos guarda-redes, Diogo Costa é o sexto mais votado até ao momento, com 2,1%. Yassine Bounou segue lançado, com 42,9% dos votos.

António Silva, nomeado para jogador mais promissor, tem 0,8% dos votos nesta altura, numa lista que Arda Guler lidera (32,4%).