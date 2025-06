Panamá, Guatemala, Canadá e Honduras qualificaram-se, na noite de terça-feira (já madrugada de quarta-feira em Portugal), para os quartos de final da Gold Cup, fechando o quadro de jogos da próxima fase da competição.

Na última jornada da fase de grupos, no grupo C, Panamá e Guatemala apuraram-se. O Panamá venceu a Jamaica (4-1), somando três vitórias em três jogos e um total de nove pontos. No outro jogo do grupo a seleção da Guatemala venceu Guadalupe (3-2) e também segue em frente, com seis pontos, no segundo lugar. A Jamaica ficou em terceiro com três pontos e Guadalupe em último, sem pontos.

Já no grupo B, Canadá e Honduras seguem em frente na Gold Cup. A seleção do Canadá venceu El Salvador (2-0) e qualificou-se para os quartos de final da competição, sem perder nenhum jogo da fase de grupos, fazendo sete pontos. Na outra partida, as Honduras ganharam frente a Curaçau (2-1), garantiram o segundo lugar do grupo B, fechando com seis pontos. Curaçau ficou em terceiro com dois pontos e El Salvador em último, com um ponto.

As contas dos grupos A e D ficaram decididas na madrugada de segunda-feira. México, Costa Rica, Estados Unidos e Arábia Saudita são as outras seleções apuradas para a próxima fase da Gold Cup, que começa já no próximo domingo. Os jogos são Canadá-Guatemala, México-Arábia Saudita, Panamá-Honduras e EUA-Costa Rica.

Os jogos dos quartos de final (hora de Lisboa):

Panamá – Honduras (29/06; 00:15)

México – Arábia Saudita (29/06; 03:15)

Canadá – Guatemala (29/06; 21:00)

Estados Unidos – Costa Rica (30/06; 00:00)