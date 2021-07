O México venceu a Guatemala por 3-0, na madrugada desta quinta-feira, em jogo da segunda jornada da Gold Cup, estando assim mais próximo do apuramento para os quartos de final da competição.

O antigo futebolista do Benfica, Rogelio Funes Mori, bisou na partida, com golos aos 29 e aos 55 minutos de jogo. O outro tento foi apontado por Orbelin Pineda, ao minuto 79.

O extremo do FC Porto, Jesús Corona, foi titular e substituído aos 83 minutos.

No outro jogo do grupo, também esta madrugada, El Salvador venceu Trinidade e Tobago por 2-0 e garantiu a qualificação para os quartos de final.

El Salvador lidera o grupo A com seis pontos, seguido do México com quatro, ambos em zona de apuramento. Trinidade e Tobago tem um ponto e a Guatemala ainda não pontuou, estando já sem hipóteses de seguir em frente. A última jornada reserva um México-El Salvador e um Guatemala-Trinidade e Tobago, na próxima segunda-feira.