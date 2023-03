O AZ Alkmaar afastou o Barcelona da UEFA Youth League esta quarta-feira, ao vencer por 3-0 no Estádio Johan Cruyff, em Sant Joan Despí, na Catalunha, num encontro cujo marcador foi desbloqueado com um golaço do meio-campo.

Kees Smit fez aquele que será, por certo, um dos melhores golos da competição, desfazendo o 0-0 na segunda parte, aos 56 minutos de jogo.

Mais tarde, Mexx Meerdink bisou para o 3-0 final, com golos aos 63 minutos e já em tempo de compensação, aos 90+1.

Nos quartos de final, o AZ vai defrontar o Real Madrid, que venceu o Salzburgo por 3-1, também esta quarta-feira, dia em que o Sporting goleou o Ajax por 5-1 com uma exibição de sonho do ganês Fatawu, para seguir igualmente para a próxima fase da prova.