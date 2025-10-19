VÍDEO: Gonçalo Borges estreia-se a marcar pelo Feyenoord e deixa dedicatória especial
Português jogou 20 minutos e escreveu o nome na lista de marcadores frente ao Heracles
Gonçalo Borges estreou-se a marcar na goleada do Feyenoord sobre o Heracles, por 7-0, na nona jornada da liga neerlandesa.
A jogar fora de casa, o Feyenoord chegou ao intervalo a fazer por quatro, com um hat-trick de Ayase Ueda (7m, 33m e 38m) e Anis Hadj-Moussa (28m).
Na segunda parte, Steijn e Moussa aumentaram a vantagem, aos 56 e 59 minutos, respetivamente, antes do jogador português selar o marcador e apontar o primeiro tento com a camisola do clube neerlandês.
Borges, que foi lançado aos 71 minutos, leva um total de quatro jogos pelo Feyenoord, depois da saída do FC Porto, a troco de 10 milhões de euros. No final da partida, o jogador português mostrou-se feliz pelo tento e garantiu que vai continuar a auxiliar o coletivo neerlandês.
«Faço mais assistências do que golos? Isso era mais verdade no FC Porto. No Feyenoord os treinadores têm puxado muito por mim para melhorar nisso, porque é o que me vai ajudar a atingir o próximo nível. Dizem-me muitas vezes para ir para a profundidade e hoje foi um golo, amanhã será uma assistência. Quero ajudar a equipa com golos, assistências, defensivamente... só isso», disse à ESPN dos Países Baixos, antes de dedicar o golo à avó.
«Quero aproveitar para dedicar este golo à minha avó, que faleceu há algumas semanas, e a toda a minha família, porque o mês passado foi muito difícil para mim e para a minha família. É um momento duro para o meu pai e para os meus tios. Quero aproveitar para dedicar este golos a todos eles e à minha avó, que agora está a olhar por mim. Quero deixá-la orgulhosa de mim enquanto homem», partilhou.