Gonçalo Feio, treinador do Legia de Varsóvia, foi suspenso por um jogo após exaltar-se, na sequência do apito final do encontro diante do Brondby, da Liga Conferência. Fez um gesto obsceno na direção dos adeptos oponentes, após conseguir o apuramento para a próxima fase.

Nesta segunda-feira, o clube polaco revelou que o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA aplicou ao seu treinador um castigo de um jogo de suspensão.

No entanto, pode ser realizada em qualquer jogo no período de um ano, portanto está disponível para o próximo embate com o modesto Drita, do Kosovo, a contar para o play-off de acesso à Liga Conferência.