O Manchester City teve de trabalhar para superar o Swansea nos oitavos de final da Taça da Liga, garantindo o apuramento para os quartos de final com uma vitória por 2-1, com reviravolta, na noite desta quarta-feira.

O médio português Gonçalo Franco, titular no Swansea, abriu o marcador com um golaço aos 12 minutos.

Porém, o Manchester City, que não teve qualquer português no onze inicial, conseguiu dar a volta ao marcador, com um golo em cada parte. Aos 39, Doku fez o 1-1 e, já na segunda parte, Marmoush deu vantagem aos azuis de Manchester, com o 2-1 ao minuto 77. Matheus Nunes, o único português entre as opções do City, não saiu do banco, tal como o luso-caboverdiano Ricardo Santos, na equipa da casa.

Já o Chelsea venceu na visita ao Wolverhampton, treinado pelo português Vítor Pereira, num jogo com sete golos. Os londrinos foram para o intervalo a vencer por 3-0, mas ainda apanharam vários sustos, ganhando por 4-3.

José Sá e Toti Gomes foram titulares na equipa da casa, num jogo em que Andrey Santos (5m), Tyrique George (15m) e Estêvão (41m) fizeram os três primeiros golos do Chelsea.

A primeira parte ficou ainda marcada pela entrada de Rodrigo Gomes na equipa da casa, devido à lesão de Doherty, aos 19 minutos.

Na segunda parte, o Wolverhampton reduziu a desvantagem com um golo de Arokodare (48m) e Wolfe colocou a diferença mínima no marcador ao minuto 73, pouco antes de Pedro Neto entrar na equipa do Chelsea (76m).

Aos 86 minutos, Liam Delap foi expulso por acumulação de amarelos, mas mesmo reduzido a dez jogadores, o Chelsea fez o quarto golo, por Gittens (89m). Wolfe bisou já em tempo de compensação (90+1m), mas não foi suficiente para evitar a derrota e consequente eliminação do Wolverhampton.

O Tottenham, com o português João Palhinha a titular, foi eliminado com uma derrota por 2-0 na visita ao Newcastle. Schar (24m) e Woltemade (50m) fizeram os golos da equipa da casa.