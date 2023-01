Antigo treinador de Athletic de Bilbao e Valência, Marcelino García Toral foi convidado a projetar o duelo entre as duas equipas para a Taça do Rei, na quinta-feira. Durante a análise à equipa che, o técnico espanhol lembrou que Gonçalo Guedes e Carlos Soler, dois dos jogadores que orientou, já não jogam no Mestalla.

«[O Valência] é muito diferente da temporada passada porque não estão jogadores muito importantes como Guedes e Soler. O Valência de Gattuso é uma equipa que gosto de ver, mas é muito penalizado porque não é decisivo na área. Mas o futebol deles tem uma identidade clara», começou por dizer à Onda Vasca.

Marcelino foi mais além nos elogios ao português, reforço de inverno Benfica, e assumiu que prefere Guedes a Cavani, uma das referências do Valência de 2022/23.

«Cavani é um avançado rematador. O Guedes não é só golo, é um perigo constante, incerteza, capacidade de transporte, jogador de contra-ataque. Se eu fosse treinador contrataria o Guedes em vez do Cavani, mesmo sabendo que também é um grande jogador. O grande Cavani foi aquele de há de uns anos admirado por todos», atirou.

Guedes chegou ao Valência em 2017 e deixou os espanhóis no último verão, para rumar ao Wolverhampton, que agora cedeu o atacante português ao Benfica.