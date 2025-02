O Paris Saint-Germain qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça de França, ao golear fora o Stade Briochin, do quarto escalão do futebol gaulês, por 7-0, com quatro golos portugueses: João Neves abriu o marcador e Gonçalo Ramos fez hat-trick.

João Neves inaugurou o marcador aos 16 minutos e Gonçalo Ramos marcou aos 36, 48 e 58 minutos, com o segundo dos seus três golos a ser apontado de grande penalidade.

Désiré Doue (55m), Senny Mayulu (66m) e Ousmane Dembélé (85m) apontaram os outros golos da equipa treinada pelo espanhol Luis Enrique, que não utilizou Nuno Mendes (suplente) e Vitinha (lesionado).

Também esta quarta-feira, o Dunkerque, da II Liga francesa, orientado pelo treinador português Luís Castro, voltou a surpreender na prova, ao virar de 2-0 para 2-3 na visita ao Brest, depois de nos oitavos de final ter eliminado fora o Lille, apurando-se assim para as meias-finais, 96 anos depois.

PSG e Dunkerque juntam-se, nas meias-finais, ao Cannes, do quarto escalão, que superou em casa o Guingamp, da II Liga, na terça-feira (3-1), bem como ao Stade Reims, do principal campeonato, que também na terça-feira venceu fora ao Angers, só no desempate por penáltis (1-1, 3-5 g.p.).