O Paris Saint-Germain entrou na 16.ª jornada da liga francesa a consolidar a liderança: na visita ao Mónaco, 3.º classificado com os mesmos pontos do Marselha (2.º), a equipa treinada por Luis Enrique venceu por 4-2, com o avançado português Gonçalo Ramos a apontar o terceiro golo, que encaminhou o triunfo na reta final.

No Stade Louis II, Gonçalo Ramos entrou aos 80 minutos e deixou a sua marca no duelo que abriu a jornada, com um cabeceamento na área, após canto de Kang-In Lee, aos 83 minutos, fazendo o 3-2. O atacante luso está em grande, tendo marcado pelo terceiro jogo seguido, depois de marcar nas vitórias ante Lyon no domingo e em Salzburgo, no passado dia 10.

Antes dos golos, o jogo ficou marcado pelo lance arrepiante com o guarda-redes do PSG, Donnarumma, que levou com os pitons da bota de Wilfried Singo na cara, ficou em sangue e foi substituído, tendo de levar pontos. Matvey Safonov assumiu a baliza do PSG, a partir do minuto 22.

Pouco depois, os parisienses inauguraram o marcador, por Desiré Doué, aos 24 minutos, no golo que fez a diferença na primeira parte.

Na segunda, o Mónaco conseguiu dar a volta ao marcador, com Eliesse Ben Seghir a fazer o empate de penálti (53m) e Breel Embolo o 2-1 (60m). Porém, o PSG responderia à reviravolta do Mónaco também com cambalhota no marcador: Ousmane Dembélé fez o 2-2 aos 64 minutos, antes de dois homens lançados do banco fabricarem o 3-2, com Kang-in Lee a bater o canto finalizado por Gonçalo Ramos, para o terceiro golo dos visitantes e o seu terceiro em 2024/25 pelo PSG, ao sétimo jogo.

Já dentro dos sete minutos de compensação, o treinador do Mónaco, Adi Hutter, viu o cartão vermelho direto (90+5m) por protestos, cerca de um minuto depois de o Mónaco ficar a reclamar um possível penálti. Pouco depois, o jogo fechou com a classe de Dembelé, que picou a bola por cima de Philipp Kohn para o 4-2.

No PSG, Vitinha e João Neves foram titulares, tendo João Neves sido substituído aos 66 minutos, para a entrada de Lucas Hernández, altura em que Kang-in Lee também entrou, para a saída de Bradley Barcola.

Na classificação, o PSG é líder, com 40 pontos, mais dez do que Marselha (menos um jogo) e Mónaco.