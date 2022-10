O futebolista argentino Gonzalo Higuaín anunciou, esta segunda-feira, o final da carreira profissional, aos 34 anos, terminando nos norte-americanos do Inter Miami no final da edição 2022 da Major League Soccer (MLS).

«Vou ler algo que escrevi sobre a minha carreira. Hoje quero contar-vos a minha história, é o momento de comunicar uma notícia que há algum tempo estou a processar, a analisar e a preparar-me para tal: chegou o dia de dizer adeus ao futebol, uma profissão que tanto me deu, com os seus momentos bons e não tão bons. Tudo começou desde pequeno, a jogar no meu bairro, na escola e no Club Atlético Palermo, a quem sou eternamente agradecido», começou por dizer Higuaín, em conferência de imprensa.

O avançado internacional pela Argentina, vice-campeão do mundo de seleções em 2014, começou como sénior no River Plate e, com 19 anos, foi adquirido pelo Real Madrid, onde esteve desde meados da época 2006/07 até 2013. Nos espanhóis, venceu três campeonatos, duas Taças do Rei e duas Supertaças espanholas.

Depois, foi em Itália que teve mais clubes, passando por Nápoles, Juventus e Milan. Pela Juventus venceu três ligas e duas Taças e no Nápoles uma Taça e uma Supertaça, tendo ainda sido o melhor marcador na Serie A em 2015/16. Em Inglaterra, representou o Chelsea, onde venceu a Liga Europa. Está no Inter Miami desde 2020.

A parte final da mensagem foi mesmo a mais emocionante e levou Higuaín a ficar lavado em lágrimas

«Fiz uma carreira que nunca pensei. Uma palava para a minha mulher amada e para a minha filha, são o motor da minha vida, sem elas nada teria sentido. À minha família, ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos, muito importantes na minha vida e na minha carreira. Depois de 17 anos e meio de carreira como profissional, pela maravilhosa carreira que pude fazer, sinto que o futebol me deu muito e que dei tudo de mim e mais. Muito obrigado aos que confiaram sempre em mim, muito obrigado a todos pela atenção, chegou o momento de dizer adeus», disse, antes de pousar o papel que tinha na mão, levando as mãos à cara, em lágrimas.