Equador e Brasil empataram na noite desta quinta-feira a uma bola, em Quito, no duelo da 15.ª jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2022, marcado por inúmeras situações incomuns num mesmo jogo.

O extremo cedido pelo Sporting ao Valladolid, Gonzalo Plata, foi uma das figuras maiores do encontro, com uma bela exibição que culminou com a assistência para o golo que valeu o empate ao Equador à entrada para o último quarto de hora.

Porém, antes disso, houve muito para contar. Casemiro aproveitou uma sobra na área e deu vantagem ao Brasil logo aos seis minutos, num jogo com quatro idas ao vídeo-árbitro por parte do árbitro Wilmar Roldán.

A primeira delas foi aos 15 minutos: Alexander Domínguez, guarda-redes do Equador, entrou de forma violentíssima sobre Matheus Cunha e acabaria por ver o cartão vermelho. A expulsão levou o selecionador Gustavo Alfaro a tirar Alan Franco de forma forçada, para a entrada do guarda-redes Hernán Galíndez.

Haveria ainda duas idas ao vídeo-árbitro, uma aos 26 minutos e outra já na compensação da segunda parte, para anular duas faltas e dois cartões vermelhos ao guarda-redes brasileiro Alisson Becker. Na primeira situação por ter atingido Enner Valencia ainda fora da área. Na segunda, mesmo perto do apito final, Roldán foi ver as imagens e anulou nova expulsão a Alisson e o penálti que tinha assinalado para o Equador, por falta do guardião do Liverpool sobre Ayrton Preciado.

Entre isto, aos 54 minutos, Roldán também tinha ido ao vídeo-árbitro para reverter penálti para o Equador, num lance que envolveu o ex-Sporting Raphinha e Pervis Estupiñán.

O 1-1 final aconteceu ao minuto 75, num pontapé de canto do lado direito do ataque, apontado por Gonzalo Plata, que teve correspondência por Félix Torres, de cabeça, na área.

Com este resultado, o Brasil, já apurado para o Mundial 2022, é líder com 36 pontos. O Equador segue em posição boa para apuramento: é terceiro, com 24 pontos. A Argentina, também já apurada, é vice-líder, com 29 pontos.