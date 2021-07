Carlos Vaz Pinto, treinador português que em 2017 contou ao Maisfutebol a sua aventura na Etiópia, conquistou agora a Taça do Quénia, ao serviço do Gor Mahia, ao vencer, na final, os AFC Leopards por 4-1 no desempate através de grandes penalidades, após um nulo no final do tempo regulamentar.

«Foi difícil, conquistado no desempate por grandes penalidades, mas não foi sorte. Muito trabalho, muitos sacrifícios e uma alegria imensa! Orgulhoso dos jogadores, do staff e pela celebração dos nossos adeptos», escreveu o técnico na sua página oficial no Facebook.

Vaz Pinto chegou à equipa queniana depois de ter orientado a formação de sub-23 do Famalicão. Antes disso, o técnico de 46 anos passou pelo Sertanense, pelos angolanos do Recreativo da Caála, Academia do Lobito e Recreativo do Liboto e pelos etíopes do St. George onde acumulou boas histórias para contar.