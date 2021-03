O Gotemburgo anunciou a contratação de Marek Hamsik.



O internacional eslovaco volta à Europa após duas épocas ao serviço dos chineses do Dalian Pro, tendo assinado até 31 de agosto de 2021. O médio de 33 anos já tinha chegado à Suécia no último domingo, mas só esta segunda-feira foi oficializado como reforço do Gotemburgo.



Hamsik formou-se no Slovan Bratislava, mas foi ao serviço do Nápoles onde se destacou. Em 12 épocas no sul de Itália, o eslovaco tornou-se no melhor marcador do clube e conquistou duas taças de Itália e uma Supertaça.