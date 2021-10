Real Sociedad e Sevilha desperdiçaram, este domingo, a hipótese de liderança isolada na liga espanhola: os bascos empataram na deslocação ao Getafe (1-1), ao passo que a equipa da Andaluzia saiu derrotada na visita ao Granada (1-0), em jogos da oitava jornada.

No Coliseum Alfonso Pérez, o golo de Sandro Ramírez deu vantagem ao Getafe, aos 40 minutos, mas Mikel Oyarzabal empatou aos 68 minutos, para a Real Sociedad.

Já no Nuevo Los Cármenes, o Granada bateu o Sevilha graças a um golo de Rochina, na primeira parte, aos 25 minutos. O guarda-redes português Luís Maximiano jogou os 90 minutos pela equipa da casa.

A Real Sociedad chega aos 17 pontos e iguala Real Madrid e Atlético de Madrid no topo da tabela. Já o Sevilha tem 14 pontos, no quarto lugar, mas ainda menos um jogo, pelo que pode igualar as equipas que estão acima de si.

Noutro jogo da tarde, um bis de Danjuma (45+1m e 69m) deu a vitória ao Villarreal na receção ao Bétis, por 2-0, O «submarino amarelo» chega aos 11 pontos e é a única equipa ainda sem derrotas na prova: tem duas vitórias e cinco empates. William Carvalho foi titular e saiu aos 72 minutos no Bétis.

Já este domingo, o Elche tinha ganho ao Celta de Vigo por 1-0 no primeiro jogo do dia e o Real Madrid perdeu a liderança isolada ao sofrer a primeira derrota no campeonato.