André Moreira e Jota foram os portugueses com melhor pontuação do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, nesta jornada dos campeonatos internacionais.

O guarda-redes do Grasshopper obteve uma pontuação de 9.7, graças a uma exibição de luxo no empate frente ao Young Boys (1-1), com mais de dez defesas.

Já Jota esteve em destaque na vitória do Celtic em casa do Dundee, por 4-2. O avançado emprestado pelo Benfica fez dois golos e uma assistência, e por isso foi avaliado com uma pontuação de 9.1.

João Cancelo, com duas assistências no dérbi de Manchester – vitória do City por 2-0 –, completa o pódio, com uma pontuação de 8.6.

Veja os dez melhores jogadores portugueses a jogar lá fora da semana: