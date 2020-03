O árbitro Artur Soares Dias e os assistentes Rui Licínio e Paulo Soares estiveram retidos no baleneário no jogo entre AEK Atenas e Aris Salónica, da primeira mão da meia-final da Taça da Grécia, devido a uma confusão que se gerou à porta do balneário e um adepto chegou mesmo a agarrar um dos árbitros assistentes pelos genitais.

Esta informação consta do relatório do observador do jogo, conhecido esta quinta-feira, e que relata o sucedido. Tudo por causa de uma grande penalidade, a favor do Aris Salónica ao minuto 11 em que Bruno Gama fez o golo que deu o empate na altura (depois o AEK voltaria a marcar).

Imagens da confusão no relvado ao intervalo:

A grande penalidade deu confusão ao intervalo com alguns adeptos do AEK a entrarem numa zona de acesso aos balneários e tentarem agredir os árbitros, gritando-lhes: «‘Porquê penálti?’, ‘Não há penálti’ e ‘vão-se todos f…’», pode ler-se no relatório do observador.

«Um desses adeptos, segundo me relataram os árbitros, aproximou-se do primeiro árbitro assistente, que estava à sua frente, e disse-lhe: ‘Eu sou o chefe’, tendo-o agarrado pelos genitais, apertando-os. A intervenção de oficiais do AEK, de outras pessoas acreditadas e da polícia, permitiu que os árbitros fossem levados para o seu balneário», diz ainda o relatório.

A equipa de arbitragem fechou-se então no balneário e atrasou o início da segunda parte cerca de 25 minutos, só tendo reatado a partida após ter falado com a polícia e elementos da organização do encontro.

O jogo acabaria então por ser reatado e o AEK ainda fez o 2-1, que lhe dá vantagem para a segunda mão.