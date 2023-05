Depois de ter festejado a conquista do campeonato, o AEK Atenas venceu, esta quarta-feira, a Taça da Grécia ao derrotar na final o PAOK por 2-0.



O jogo disputado sem público, em Volos, nem começou da melhor forma para o campeão helénico uma vez que Lazaros Rota viu cartão vermelho direto logo aos seis minutos. Apesar da desvantagem numérica, o AEK conseguiu adiantar-se no marcador aos 26 minutos por Moukoudi.



Com Rafa na equipa inicial, o conjunto de Salónica não soube aproveitar o facto de estar a jogar com mais um jogador e sofreu novo golo anotado por Paolo Fernandes.



Refira-se que o PAOK, que tem como diretor desportivo José Boto, contou com Vieirinha em campo a partir dos 62 minutos enquanto Tiago Dantas e Filipe Soares não saíram do banco. Festeja assim a dobrar o AEK e Bruno Alves, antigo internacional português que é diretor desportivo do emblema ateniense.



Esta foi a 15.ª taça da Grécia da história do AEK.