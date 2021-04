O Olympiakos, orientado pelo português Pedro Martins, revalidou esta tarde o título de campeão grego, ao vencer em casa o Panathinaikos, por 3-1.

A equipa de Atenas beneficiou ainda da derrota do vice-líder Aris, na receção ao AEK, e festeja assim o bicampeonato a sete jornadas do fim do campeonato.

No jogo frente ao Panathinaikos, Pedro Martins lançou três portugueses em campo (Tiago Silva não saiu do banco): José Sá e Rúben Semedo foram titulares, Buma foi lançado na segunda parte.

E foi precisamente Bruma quem mais brilhou na etapa complementar: já depois do golo inaugural de Hassan (ex-Sp. Braga e Rio Ave) em cima do intervalo, o extremo formado no Sporting assistiu para o bis de Hassan aos 72 minutos e fez ele o 3-1 final aos 90+7 minutos.

O Olympiakos conquista assim o 46.º título grego da sua história, o segundo sob o comando de Pedro Martins, e de forma consecutiva.