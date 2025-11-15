Má notícia para José Mourinho - Vangelis Pavlidis saiu lesionado do Grécia-Escócia neste sábado, ainda antes da primeira parte. Pelos 39 minutos, o grego lesiona-se sozinho no joelho esquerdo.

O jogador sentou-se no chão e é substituído por Andrews Tetteh aos 43 minutos do duelo com o escoceses, que conta para a quinta jornada do Grupo C na qualificação para o Mundial 2026.

Vangelis Pavlidis teve vários bons apontamentos durante o tempo em que esteve em campo. Participou até na jogada do golo, aos sete minutos, obrigando o guarda-redes Craig Gordon a uma defesa. Na recarga, Tasos Bakasetas fez o 1-0.

A lesão do avançado acontece pouco tempo depois também da confirmação dos problemas físicos de Heorhiy Sudakov, que deve falhar, pelo menos, o duelo com o Atlético CP.

[Notícia atualizada às 20h44]