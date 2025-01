Este sábado, o Olympiacos recebeu e venceu o Aris, por 2-1, na 18.ª jornada da liga grega.

Adversários do FC Porto na Liga Europa, o Olympiacos chegou ao intervalo a perder, depois de Loren Moron, aos 35 minutos, escrever o nome na lista de marcadores.

Na segunda parte, a equipa de Pireus reagiu e conseguiu operar a reviravolta, com um bis de Charalampos Koustoulas aos 50 e 90+6 minutos.

Os portugueses Gelson Martins e Chiquinho foram titulares. Costinha entrou aos 77 minutos.

Com este resultado, o mantém a liderança do campeonato, com 40 pontos. O Aris está em quinto, com 27.

No dia 23 de janeiro, o Olympiacos visita o terreno do FC Porto, na sétima jornada da Liga Europa.