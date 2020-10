O Olympiakos, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, goleou este sábado o Atromitos, por 4-0, em jogo quinta jornada do campeonato grego.

Com José Sá e Rúben Semedo no onze, a equipa orientada por Pedro Martins só na segunda parte construiu o resultado gordo: aos 51 minutos, El Arabi abriu o marcador após assistência de Fortounis.

Aos 64m, Yann M’Vila assistiu Koka para o 2-0 e nos dez minutos últimos minutos, El Arabi bisou e completou o hat-trick.

Com este resultado, o Olympiakos sobre ao segundo lugar do campeonato, com menos três pontos do que o líder Aris, mas também menos um jogo.

Recorde-se que o clube grego é adversário do FC Porto na Champions. As duas equipas defrontam-se a 27 de outubro, no Dragão, e a nove de dezembro, em Atenas.