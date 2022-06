O antigo internacional português Bruno Alves foi anunciado esta terça-feira como o novo diretor desportivo do AEK, da Grécia.

Dois dias após de anunciar o final da carreira como futebolista, o campeão europeu por Portugal em 2016 vai abraçar outro desafio na carreira.

Trata-se de um regresso de Bruno Alves ao AEK, clube que representou como jogador em 2004/05, por empréstimo do FC Porto.

O antigo defesa central português iniciou a carreira no Varzim, seguindo para o FC Porto, onde se destacou. Jogou ainda no Zenit, Fenerbahçe, Cagliari, Rangers e Parma, terminando a carreira precisamente na Grécia ao serviço do Apollon Smyrnis.