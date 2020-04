A maioria dos clubes que disputam o campeonato grego, suspenso imediatamente antes do início da fase de decisão de campeão, devido à pandemia de covid-19, votaram esta quarta-feira a favor de um recomeço da prova até 14 de junho, ainda que o mesmo esteja ainda dependente de aprovação por parte do governo de Atenas.



Segundo a imprensa grega, as autoridades do país devem pronunciar-se esta quinta-feira sobre o recomeço da primeira divisão, onde dez dos 14 clubes são favoráveis ao regresso.



«O campeonato não pode recomeçar após 14 de junho», disse Minas Lysandrou, o presidente da Liga grega, após uma conferência com os proprietários dos clubes, acrescentando que os treinos devem ser retomados a 18 de maio ou, o mais tardar, a 25 de maio.



Entre os dez emblemas que votaram favoravelmente o regresso da competição encontra-se o Olympiacos, atual líder da liga grega e treinado pelo português Pedro Martins, enquanto o PAOK, campeão em título e orientado por outro português, Abel Ferreira, o Panathinaikos, o Panetolikos e o Panionios votaram contra a retoma da prova.



Liga grega divide-se em duas fases. Após 26 jornadas da fase regular, já concluída, a competição divide-se em dois grupos, com os seis primeiros a competirem para o apuramento do campeão e lugares europeus. As últimas oito formações da primeira fase disputam um «play-off» de manutenção.



Na Grécia, país com perto de 11 milhões de habitantes, o novo coronavírus infetou até ao momento 2.576 pessoas, sendo que destas recuperaram totalmente da doença 577 com 139 mortes confirmadas pelas autoridades helénicas.