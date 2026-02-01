André Luiz, ex-Rio Ave, teve papel decisivo na estreia pelo Olympiakos, ao conquistar o penálti que permitiu, nos descontos, resgatar um empate (1-1) na visita ao AEK, em jogo da 19.ª jornada do campeonato grego.

Filipe Relvas foi titular pelos anfitriões no dérbi de Atenas e João Mário só entrou no segundo tempo. No lado dos forasteiros, Costinha, Chiquinho e Daniel Podence integraram o onze, com Gelson Martins a saltar do banco, enquanto Diogo Nascimento e Rúben Vezo não foram utilizados.

Por volta da hora de jogo, o AEK adiantou-se, com um golo do internacional húngaro Barnabás Varga. No entanto, lançado aos 71 minutos, André Luiz foi derrubado na área adversária já em tempo de descontos e ganhou um penálti, graças à ajuda do VAR. Na cobrança, ao 16.º minuto de compensação, o ex-FC Porto Mehdi Taremi não perdoou.

Apesar deste empate, o AEK segue líder, com 45 pontos, mas poderá ser ultrapassado pelo PAOK, que tem 44, mas menos um jogo. Já o Olympiakos é terceiro, com 43 pontos.