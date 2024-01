O Panathinaikos é o novo líder da Super Liga da Grécia, depois de ter vencido o Panetolikos por 2-1, este domingo, na 17ª jornada da prova.

O experiente técnico turco, de 70 anos, chegou ao clube de Atenas a 26 de dezembro e venceu os dois jogos em que orientou a equipa.

O esloveno Andraz Sporar, que passou pelo Sporting e pelo Sporting de Braga, foi o ‘herói’ da partida: entrou ao intervalo e marcou dois golos, aos 51 e aos 89 minutos.

Os visitantes ainda reduziram, pelo georgiano Shengelia, já nos descontos, mas o trounfo não escapou à equipa da casa.

O médio Frederico Duarte foi suplente utilizado no Panetolikos.

O Panathinaikos passou a liderar a classificação com 40 pontos, mais dois do que o PAOK, que saiu derrotado do dérbi de Salónica.

Vieirinha na derrota do PAOK

Com Vieirinha a titular no lado direito da defesa, o PAOK foi surpreendido pela melhor entrada da equipa da casa na segunda parte.

O Aris chegou aos 2-0 com golos do russo Suleymanov, aos 46 minutos, e do equatoriano Saverio, aos 59.

O PAOK ainda reduziu, aos 75, pelo ganês Baba, mas não conseguiu evitar a derrota e a queda para o segundo lugar.

O Aris é quinto, com 27 pontos.