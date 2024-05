O Olympiakos recebeu e venceu esta quarta-feira o AEK de Atenas, por 2-0, na penúltima jornada do campoenato grego.

Com esta derrota, o AEK perde a liderança da tabela classificativa para o PAOK. Mas já lá vamos.

No dérbi de Atenas, Chiquinho, André Horta e Daniel Podence foram titulares no Olympiakos – Gelson Martins entrou na segunda parte, Vezo e João Carvalho não saíram do banco. E foi precisamente Horta a decidir o encontro, com um bis: marcou aos 65 e aos 90+2 minutos – este último após um passe de Gelson Martins.

Em Salónica, o PAOK ascendeu à liderança ao vencer na receção ao Panathinaikos, por 4-1.

Taison abriu o marcador aos 37 minutos, antes de Andrija Zivkovic, antigo jogador do Benfica, ampliar a vantagem aos 72 minutos.

Alexander Jeremejeff reduziu a 12 minutos dos 90, mas Vieirinha foi lançado no PAOK para «matar» o jogo: fez o 3-1 aos 89 minutos, assistido por Zivkovic, antes de o sérvio bisar aos 90+2m para o 4-1 final.

Com estes resultados, o PAOK vai para a última jornada na liderança do campeonato, com 77 pontos, mais dois do que o AEK e quatro do que o Olympiakos, terceiro classificado. No próximo domingo, o PAOK visita o terreno do Aris, ao passo que o AEK recebe o Lamia.