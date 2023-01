Rúben Semedo foi absolvido do crime de violação do qual estava acusado desde agosto de 2021.

A informação é avançada pela imprensa grega esta quinta-feira, após decisões de um tribunal de Atenas.

De acordo com a investigação, e após o material recolhido, concluiu-se que não existem quaisquer indícios do crime de violação do internacional português, que chegou a estar preso após a acusação de uma jovem de 17 anos. Na altura, Semedo representava o Olympiakos.

Além do defesa, também outro homem chegou a ser detido na sequência do mesmo incidente.

Rúben Semedo, refira-se, está atualmente no Al-Duhail, do Qatar.