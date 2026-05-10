Um golo de João Mário, ao minuto 90+3, carimbou o regresso aos títulos do AEK na Grécia, três anos depois da última conquista.

O feito ganha outro significado por ter sido alcançado no dérbi de Atenas com o Panathinaikos, na quarta jornada da fase de apuramento do campeão, que o AEK venceu por 2-1 com uma reviravolta na reta final do encontro.

Com Filipe Relvas no onze inicial, os canarinhos viram-se em desvantagem ao minuto 62, quando Tetteh adiantou o Panathinaikos, que não contou com o lesionado Renato Sanches.

Na resposta, Zini saltou do banco para igualar o marcador aos 72 minutos, tendo João Mário, lançado pelo treinador do AEK aos 86 minutos, completado a reviravolta no período de compensação.

Com duas jornadas por disputar, o AEK lidera a tabela com 70 pontos, mais oito do que PAOK e Olympiakos, que empataram 1-1 neste domingo, partilham a segunda posição e lutam entre si pela restante vaga de acesso às eliminatórias da Liga dos Campeões.

O AEK conquistou a Liga grega pela 14.ª vez, sucedendo ao Olympiakos na lista de vencedores da competição.