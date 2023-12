O polícia que ficou gravemente ferido por um petardo durante confrontos entre adeptos num dérbi de voleibol em Atenas morreu esta quarta-feira, revelou o hospital no qual estava internado, em Nikaia, na Grécia.

O agente Giorgos Lyggeridis, de 31 anos, ficou ferido numa coxa e foi hospitalizado com uma hemorragia. Os médicos ainda amputaram a perna para lhe tentar salvar a vida, a 12 de dezembro, altura em que o polícia estava em estado crítico.

Os atos de violência ocorreram a 7 de dezembro entre elementos dos dois clubes rivais da capital grega, o Olympiakos e o Panathinaikos, tendo um homem de 18 anos sido detido pelo lançamento de um petardo em direção às forças da ordem.

«Após a notificação dos médicos assistentes, o paciente policial que estava internado no Hospital Geral do Estado de Nikaia, depois de sofrer ferimentos graves na área de Rentis, morreu na Unidade de Terapia Intensiva hoje, quarta-feira, 27 de dezembro, às 12h34», lê-se, na comunicação do hospital, citada pela imprensa grega.

Os casos de violência e greve de árbitros levaram a adiamentos de jogos este mês e o governo do país anunciou, entretanto, que os jogos do campeonato grego de futebol vão disputar-se sem público nos estádios até 12 de fevereiro. O presidente da liga grega de futebol também se demitiu.