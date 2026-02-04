O Olympiakos de Jose Luis Mendilibar venceu por 3-0 em casa do Asteras Tripolis na tarde desta quarta-feira. A equipa conserva o primeiro lugar na tabela da Liga grega à condição, podendo ainda ser ultrapassado pelo PAOK.

Os golos da equipa vencedora foram marcados por Dani García (3m), Mehdi Taremi (27m) e Gelson Martins (59m). Os portugueses Daniel Podence, Costinha e Diogo Nascimento foram titulares pelo Olympiakos.

Aos 64 minutos, Mendilibar promoveu a entrada dos reforços André Luiz e Clayton, provenientes do Rio Ave. Taremi, ex-FC Porto, já leva dez golos na Liga grega esta temporada. O ex-Sporting Gelson soma dois.