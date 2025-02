Há portugueses em destaque na Liga grega. O Olympiakos somou um triunfo fácil diante do Panserraikos (4-0), neste domingo, enquanto que o Panathinaikos teve um pouco mais de dificuldade em levar de vencida o Volos (2-1).

Gelson Martins e Chiquinho estiveram em evidência do lado do Olympiakos, que ainda teve David Carmo como titular e André Horta suplente utilizado.

Depois de um bis do marroquino El Kaabi na primeira parte, Gelson Martins abriu caminho ao golo de Chiquinho para fazer o 3-0 favorável ao Olympiakos. Gelson fechou as contas ao finalizar um contra-ataque rápido, a passe do ex-Benfica Yaremchuk.

O Olympiakos soma 51 pontos e lidera a tabela da Liga grega. Tem mais dois do que o rival AEK Atenas. Por outro lado, o Panathinaikos, terceiro classificado, venceu o Volos por 2-1 também neste domingo.

A equipa orientada por Rui Vitória abriu caminho para a vitória com um golo de Ingason aos 20 minutos. O médio Gnezda Cerin ampliou a vantagem e, logo de seguida, o Volos reduziu a desvantagem por Anor.

No entanto, os verdes seguraram a vantagem e somaram mais três pontos, na reação à derrota da última jornada. O Volos, tal como o Panserraikos, ocupam lugares do grupo de despromoção, no fundo da tabela.