O PAOK e o Panathinaikos foram punidos com três e dois jogos, respetivamente, à porta fechada, devidos atos de violência nas bancadas do Estádio Olímpico de Atenas durante a final da Taça da Grécia, a 21 de maio.

No decorrer da partida, o extremo espanhol Aitor Cantalapiedra do Panathinaikos após marcar o único golo do jogo, de grande penalidade aos 34 minutos, aproximou-se dos adeptos para festejar e foi atingido por uma pedra.

Antes e durante a partida, adeptos de ambas as equipas detonaram bombas de fumo e lançaram sinalizadores contra a polícia, que teve que usar gás lacrimogéneo e granadas de efeito moral para retaliar.

Em abril passado, em Marselha, ocorreram graves incidentes entre os adeptos do PAOK e do clube francês quando as duas equipas se enfrentaram na Liga Conferência.