A Grécia anunciou esta segunda-feira os convocados para os próximos compromissos internacionais. Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica, e Georgios Vagiannidis, defesa do Sporting, estão entre os eleitos.

Já Fotis Ioannidis, avançado do Sporting, não foi convocado. O ponta-de-lança, costuma ser habitual presença. Porém, recorde-se, Ionnaidis encontra-se ainda em recuperação de uma lesão. Odysseas Vlachodimos, guarda-redes ex-Benfica, está também entre os 25 eleitos.

A Grécia recebe a seleção do Paraguai, no dia 27 de março, e visita a Hungria, a 31 de março.