O Panathinaikos perdeu pela primeira vez pontos desde a chegada de Rui Vitória ao clube. Este domingo, o conjunto de Atenas empatou a uma bola frente ao Atromitos e atrasou-se na luta pelo primeiro lugar.



No estádio Olímpico de Atenas, a formação do técnico português até começou bem a partida e inaugurou o marcador aos 16 minutos por Maksimovic. No entanto, o Panathinaikos não foi capaz de fechar o jogo e acabou por conceder a igualdade ao minuto 90 - marcou Karamanis.



Este empate deixa o Pana com 23 pontos, a quatro do líder Olympiakos e a um do grupo de segundos classificados composto por PAOK e AEK.





Classificação da Liga grega