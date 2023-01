O PAOK venceu esta tarde na receção ao Levadiakos (3-2), num jogo da 20.ª jornada do campeonato grego e no qual um português foi decisivo: Tiago Dantas.

Emprestado pelo Benfica, o jovem médio fez o 1-0 logo aos dez minutos, assistido por Khaled Narey.

Cinco minutos depois, novo golo luso, desta feita da formação forasteira: Thierry Moutinho fez o 1-1 de penálti.

Ainda antes do intervalo, Dantas bisou e recolocou o emblema de Salónica na frente do marcador. Quarto golo do internacional sub-21 português esta temporada.

Na segunda parte, aos 61 minutos, Konstantinos Koulierakis fez o 3-1, antes de Triantafyllos reduzir para 3-2 cinco minutos depois.

No PAOK, terceiro classificado a cinco pontos do líder AEK, jogaram ainda Rafa Soares, Nélson Oliveira, Filipe Soares e Vieirinha. O Levadiakos está no antepenúltimo lugar.