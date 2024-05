O PAOK conquistou o campeonato grego este domingo, ao vencer por 2-1 na visita ao Aris, com Vieirinha no banco, mas sem André Ricardo e Rafa Soares.

Brandon Thomas inaugurou o marcador em cima da meia-hora, mas Loren Morón empatou para os anfitriões aos 47 minutos. Contudo, o brasileiro Taison viria a apontar o golo decisivo, aos 62 minutos.

O PAOK volta a sagrar-se campeão, algo que não conseguia desde 2019.

O AEK, que venceu por 3-0 na receção Lamia, ficou na segunda posição, com 78 pontos, a dois do PAOK.

Em terceiro, ficou o Olympiakos, que empatou a dois golos no dérbi em casa do Panathinaikos e garantiu a participação nas provas europeias na próxima época.

Com David Carmo, André Horta, João Carvalho e Podence de início, o conjunto do Piréu esteve a perder por 2-0, graças aos golos de Bakasetas (45+5m) e Bernard (59m). Contudo, aos 73 minutos, Podence apontou um golaço, com um chapéu de fora da área e animou os visitantes, que ainda chegaram à igualdade por Jovetic (81m), assistido por Podence.

O avançado português manchou a exibição, ao ver o segundo amarelo e receber ordem de expulsão na reta final.

Veja o golo de Podence: