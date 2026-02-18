Evangelos Marinakis, polémico dono de Olympiakos, Rio Ave ou Nottingham Forest, pronunciou-se sobre o mercado de janeiro do clube grego, com dois brasileiros em destaque - Andre Luiz e Clayton.

Segundo a imprensa grega, Marinakis falou no centro de treinos do clube, nesta terça-feira. Marinakis falou em propostas para ambos os jogadores que totalizavam entre «30 a 35 milhões de euros».

No caso de André Luís, Marinakis revelou uma oferta dos ingleses do Wolves que chegou aos 20 milhões de euros. Além disso, confirmou outra oferta das 'águias' no valor de 15 milhões de euros.

No caso de Clayton, o empresário alega uma proposta de dez milhões de euros vinda dos Emirados Árabes Unidos. Marinakis diz que essas recusas foram justificadas pela necessidade em «reforçar o Olympiakos».

«Trouxemos o melhor extremo da primeira metade da época em Portugal, o André Luiz, e o melhor marcador do campeonato português, o Clayton», afirma Marinakis (com alguma imprecisão).