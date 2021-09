Acusado de ter violado uma jovem, Rúben Semedo foi, esta quinta-feira, libertado sob fiança após ter sido ouvido no Tribunal Central de Atenas.



No final da sessão, a advogada do internacional português, considerou que a decisão do juiz prova a inocência do seu cliente.



«Acredito que a inocência do meu cliente foi provada. Existem contradições entre os depoimentos e isso foi levado em consideração para a decisão dos juízes. Não houve indícios de violação», disse Marizana Kikiri, aos jornalistas locais, à saída do tribunal.

Semedo foi detido na sua residência em Glyfada, nos arredores de Atenas, depois de a jovem ter apresentado queixa junto das autoridades por alegada violação.



Esta não é a primeira vez que o central tem problemas com a justiça. Quando jogava em Espanha, Semedo esteve cinco meses detido num estabelecimento prisional acusado de sequestro e agressão com arma ilegal.