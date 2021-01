Sem clube desde que deixou o Saragoça em outubro, Shinji Kagawa assinou contrato com o PAOK.



Segundo a nota divulgada no site do clube de Salónica, o internacional japonês assinou por ano e meio e vai usar o número 23.



Na época passada, o nipónico finda assim a ligação com o emblema da II Liga espanhola depois de uma temporada na qual disputou 36 jogos.



O internacional japonês está assim livre depois de passagens por Besiktas, Dortmund, Manchester United e Cerezo Osaka.