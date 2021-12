Kostas Manolas é reforço do Olympiakos.



O defesa de 30 anos volta assim para voltar ao emblema do Pireu depois de oito anos em Itália por empréstimo, sendo que pode sair em definitivo do Nápoles no final da temporada. O internacional helénico despontou no AEK e mudou-se para o rival da cidade, o Olympiakos em 2012. Volvidos dois anos, Manolas rumou à Serie A, campeonato no qual jogou com as camisolas de Roma e dos napolitanos.



O central deixa o Nápoles no decorrer desta temporada depois de ter participado em apenas sete jogos. Manolas alarga assim as opções de Pedro Martins para o eixo da defesa, juntando-se ao português Rúben Semedo, a Sokratis, Ba, Cissé, Papadopoulos e Kinkoue.