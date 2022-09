Míchel González é o novo treinador do Olympiakos, informou o clube grego.



O espanhol volta ao clube helénico e sucede ao compatriota Carlos Corberán, que assumiu o cargo há pouco mais de um mês e foi despedido na sequência de maus resultados.



O treinador, de 59 anos, regressa ao Olympiakos sete anos depois. Recorde-se que Míchel tinha orientado o campeão grego entre 2012 e 2015, período no qual conquistou três campeonatos e uma Taça da Grécia.



Este é o terceiro treinador do emblema do Pireu em 2022/23: Pedro Martins começou a época, foi despedido e substituído por Corberán, que entretanto também saiu.