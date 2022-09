James Rodríguez é reforço do Olympiakos, confirmou o clube helénico.



O internacional colombiano chega a Atenas depois de ter rescindido contrato com o Al Rayyan. A experiência do jogador no Qatar não correu conforme o esperado: fez apenas 16 jogos em três épocas.



O cafetero, de 31 anos, chegou à Europa para jogar no FC Porto depois de experiências no Envigado e no Banfield. Depois de três épocas no Dragão, James transferiu-se para o Mónaco e mais tarde, para o Real Madrid. Passou ainda por Bayern Munique e Everton antes de chegar ao Qatar.



A duração do contrato de James com o Olympiakos, campeão grego que contratou o ex-Real Madrid Marcelo nesta janela de mercado, não foi revelado.